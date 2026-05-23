Allegra Gucci è la figlia di Maurizio e Patrizia Reggiani. È legata alla famiglia Gucci, nota per aver avuto un ruolo nel mondo della moda e per un suo coinvolgimento in un omicidio avvenuto nel 1995. La famiglia ha avuto un forte impatto sulla scena milanese degli anni Ottanta e Novanta, periodo segnato anche da Tangentopoli. Allegra ha espresso il desiderio di poter un giorno riabbracciare sua madre e sentirla dire che le vuole bene.

Milano, 23 maggio 2026 – Allegra Gucci, un cognome legato a doppio filo a una delle più esclusive griffe della moda italiana degli anni Ottanta e Novanta e a un omicidio che, nel 1995, sconvolgerà la “Milano bene” e quella “da bere” già terremotate in quell’epoca da Tangentopoli. Ha 14 anni quando il padre Maurizio viene freddato il mattino del 27 marzo 1995 da quattro colpi di pistola nell’androne del palazzo di via Palestro, dove si trovano gli uffici della casa di moda. Assieme alla sorella Alessandra, di 5 anni più grande, si ritrova da adolescente con la vita sconvolta per sempre: l’amato padre ucciso a 46 anni, la madre Patrizia Reggiani (1948) su cui fin dai primi giorni successivi all’omicidio aleggia l’ombra del sospetto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Chi è Allegra Gucci, la figlia di Maurizio e Patrizia Reggiani: “Sogno di abbracciare un giorno mia madre e di sentirla dire che mi vuole bene”

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Allegra Gucci, figlia di Patrizia Reggiani: «Mai smesso di credere alla sua innocenza»

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