Le figlie di Allegra hanno subito pressioni per effettuare un pagamento, secondo quanto denunciato. La denuncia riguarda un accordo forzato con Patrizia Reggiani. Lo Stato italiano è stato coinvolto nel ricorso alla Corte europea dei diritti dell'uomo, in relazione a questa vicenda. Le domande principali riguardano le modalità con cui sono state esercitate le pressioni e le ragioni del coinvolgimento dello Stato nel procedimento legale.

? Domande chiave Come hanno fatto le figlie a subire pressioni per quel pagamento?. Perché lo Stato italiano è stato coinvolto nel ricorso alla Cedu?. Chi ha approvato l'accordo finanziario mentre le eredi erano minorenni?. Perché la Cassazione ha impedito la compensazione dei danni da omicidio?.? In Breve Accordo da 3,9 milioni di euro concluso dopo la separazione del 1994.. Vitalizio annuo di un miliardo di lire per Patrizia Reggiani post divorzio.. Mezzo miliardo annuo stanziato per il mantenimento di Allegra e Alessandra Gucci.. Cedu ha archiviato il ricorso applicando l'articolo 37 della Convenzione Europea.. Allegra Gucci ha denunciato attraverso una nota sui social la natura forzata dell’accordo da 3,9 milioni di euro concluso con Patrizia Reggiani dopo il divorzio tra quest’ultima e Maurizio Gucci nel 1994. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caso Gucci: Allegra denuncia un accordo forzato con Patrizia Reggiani

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