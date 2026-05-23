Chi è Allegra Gucci figlia di Maurizio e Patrizia Reggiani | Sogno di abbracciare un giorno mia madre e di sentirla dire che mi vuole bene

Allegra Gucci, figlia di Maurizio e Patrizia Reggiani, ha dichiarato di desiderare di abbracciare sua madre un giorno e sentirla dirle che le vuole bene. La sua famiglia è nota per il legame con una delle case di moda più prestigiose e per il coinvolgimento in un omicidio avvenuto nel 1995, che ha scosso la Milano bene e quella di Tangentopoli.

Milano, 23 maggio 2026 – Allegra Gucci, un cognome legato a doppio filo a una delle più esclusive griffe della moda italiana degli anni Ottanta e Novanta e a un omicidio che, nel 1995, sconvolgerà la “Milano bene” e quella “da bere” già terremotate in quell’epoca da Tangentopoli. Ha 14 anni quando il padre Maurizio viene freddato il mattino del 27 marzo 1995 da quattro colpi di pistola nell’androne del palazzo di via Palestro, dove si trovano gli uffici della casa di moda. Assieme alla sorella Alessandra, di 5 anni più grande, si ritrova da adolescente con la vita sconvolta per sempre: l’amato padre ucciso a 46 anni, la madre Patrizia Reggiani (1948) su cui fin dai primi giorni successivi all’omicidio aleggia l’ombra del sospetto. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Allegra Gucci, figlia di Patrizia Reggiani: «Mai smesso di credere alla sua innocenza»

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