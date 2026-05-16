Xabi Alonso riparte dal Chelsea Lo attende un’ardua sfida

Da ilnapolista.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Xabi Alonso si unisce al Chelsea come nuovo allenatore, pronto ad affrontare una stagione impegnativa. La sua carriera da calciatore si è conclusa con una fase a Madrid, dopo aver vinto con il Leverkusen, mentre come allenatore ha iniziato in Germania. La sua nomina al club londinese arriva dopo una serie di esperienze in giro per l’Europa, e ora si trova di fronte a una sfida difficile per portare avanti il progetto tecnico.

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Beh, tutto si può dire tranne che abbia paura delle sfide: il salto a Madrid dopo la vittoriosa esperienza a Leverkusen non è certo andato a buon fine, e indubbiamente non solo per colpa sua. Adesso lo spagnolo ripartirà dalla Londra più disastrata, quella “blues”, fresca di sconfitta in finale di Fa Cup contro il City. In Premier non è che le cose vadano meglio, con soli 49 punti e un nono posto in classifica: gli uomini di Rosenior possono ambire a una posizione in Conference, non di più. Xabi Alonso erediterà una situazione non facile. Xabi Alonso riparte dal Chelsea. Riporta Fabrizio Romano su X: “Xabi Alonso sarà annunciato molto presto come nuovo allenatore del Chelsea con un contratto di quattro anni, valido fino a giugno 2030. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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