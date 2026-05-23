che tempo che fa chiude la stagione con lagarde ospite esclusiva su nove

Domenica 24 maggio 2026 alle 19:30 va in onda su NOVE l’ultima puntata della stagione di Che Tempo Che Fa, disponibile anche in streaming su discovery+. Tra gli ospiti ci sarà la presidente della Federal Reserve. La puntata durerà circa un’ora e mezza. La trasmissione si concluderà con l’intervento della presidente, che sarà ospite esclusiva.

Domenica 24 maggio 2026 va in onda su NOVE la puntata conclusiva di questa stagione di Che Tempo Che Fa, con il consueto appuntamento dalle ore 19:30, disponibile anche in streaming su discovery+. Fabio Fazio, affiancato come sempre da Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck, ha scelto di chiudere la stagione con un parterre di ospiti di assoluto rilievo, a partire da un nome che raramente si siede in uno studio televisivo italiano. L’ospite più attesa è senza dubbio Christine Lagarde, presidente della Banca Centrale Europea, che sarà presente in esclusiva TV. Lo stesso Fazio ha anticipato sui social: “Domenica, per l’ultima puntata di questa stagione di Che Tempo Che Fa, ospiteremo la presidente della Banca Centrale Europea Christine Lagarde, per affrontare insieme a lei i temi che attraversano il nostro presente. 🔗 Leggi su Tutto.tv

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Finalmente l'ultimo giorno! Come si chiude la mia stagione lavorativa

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