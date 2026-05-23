Che fine hanno fatto i giocatori della Juve che non si sono qualificati in Champions League?

Alcuni ex giocatori della Juventus che non hanno partecipato alla Champions League sono passati a club di altri campionati o hanno intrapreso carriere in squadre minori. Alcuni si sono dedicati ad attività extra calcistiche, mentre altri sono rimasti nel mondo del calcio come allenatori o consulenti. Nessuno di loro è attualmente tesserato con la squadra torinese. La maggior parte ha scelto di proseguire la carriera in modo indipendente o in divisioni meno competitive.

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I GIOCATORI DELLA JUVE SOTTO LA CURVA DOPO JUVE-GALATASARAY

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