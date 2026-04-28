Da quando ha segnato il gol in Champions League contro la Roma, il difensore non è più stato molto presente in campo. Nelle ultime sette partite, ha disputato soltanto una partita da titolare e un totale di 86 minuti. La sua presenza si è ridotta notevolmente rispetto alle precedenti apparizioni. La sua assenza si fa notare nel rendimento della squadra e nelle rotazioni difensive.

Cosa sarebbe successo se. Molti tifosi della Juve individuano la sliding door di questa stagione nella zampata di Gatti al 93' all'Olimpico contro la Roma, che ha permesso alla squadra di Spalletti di raggiungere un ormai insperato 3-3 e di rimanere attaccata alla zona Champions. Da -7 a -4 nell'istante in cui la volée del difensore bianconero si è infilata alle spalle di Svilar, con la conseguenza di rilanciare i bianconeri (17 punti nelle successive 7 gare) e affossare i giallorossi (10 nello stesso parziale). Eppure, da quel momento in poi (come in tutta la stagione, del resto) il difensore azzurro con la maglia della Juve ha giocato poco o niente.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Juve, che fine ha fatto Gatti? Dopo il gol da Champions a Roma non si è (quasi) più visto

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