Colantuono boccia l’Inter | I nerazzurri sono quelli che hanno deluso di più in Champions League Hanno una rosa all’altezza ma…

L’allenatore ha commentato il cammino dell’Inter in Champions League, affermando che i nerazzurri sono quelli che hanno deluso di più in questa edizione. Ha sottolineato che la rosa è valida, ma ha comunque espresso una critica sulla loro performance. Le sue parole sono state rilasciate durante un’intervista a Tmw Radio.