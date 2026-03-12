Colantuono boccia l’Inter | I nerazzurri sono quelli che hanno deluso di più in Champions League Hanno una rosa all’altezza ma…
L’allenatore ha commentato il cammino dell’Inter in Champions League, affermando che i nerazzurri sono quelli che hanno deluso di più in questa edizione. Ha sottolineato che la rosa è valida, ma ha comunque espresso una critica sulla loro performance. Le sue parole sono state rilasciate durante un’intervista a Tmw Radio.
Inter News 24 Colantuono, intervistato ai microfoni di Tmw Radio, ha parlato così del percorso in Champions League dell’Inter. Il pesante 6-1 incassato dall’ Atalanta contro il Bayern Monaco continua a far discutere gli addetti ai lavori. Sulle frequenze di TMW Radio, l’ex allenatore della Dea Stefano Colantuono ha commentato il tracollo dei bergamaschi in Champions League, cercando di ridimensionare il caso tattico a favore di una semplice constatazione di forza degli avversari. Secondo il tecnico, infatti, il divario tecnico visto in campo era difficilmente colmabile. Tuttavia, nell’analisi del cammino delle squadre italiane nella massima competizione europea, Colantuono ha spostato il mirino sulla sponda nerazzurra di Milano. 🔗 Leggi su Internews24.com
Articoli correlati
Marchisio accende Inter Juve: «Nerazzurri più forti ma i bianconeri hanno più certezze rispetto a prima. Amici tra gli ex interisti? Amico è una parola grossa…» Poku Juve: possibile duello di mercato con quella big di Serie A, ma i bianconeri si sono già mossi! Ultimissime Calciomercato Juve, dirigenza al...
Leggi anche: Amadeus sul momento dell’Inter: «Dispiace per l’uscita dalla Champions ma sono concentrato sul campionato. I nerazzurri hanno già mezzo Scudetto cucito sul petto!»
BOMBA!!!L’INTER ESCE DALLA CHAMPIONS A CAUSA DI UN ERRORE ARBITRALE MADORNALE!!!
Aggiornamenti e contenuti dedicati a Champions League
Colantuono: Champions, l’Inter la squadra che ha deluso di più, ecco perché. Era lecito…Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, il tecnico ha analizzato il cammino europeo delle italiane impegnate in Champions ... msn.com
Champions League: Atalanta, Inter e Juventus vanno ai playoff. Napoli eliminatoI nerazzurri vincono 2-0 a Dortmund, ma non basta per evitare gli spareggi. Anche gli uomini di Palladino - sconfitti a Bruxelles dall'Union SG - e quelli di Spalletti - che hanno pareggiato a Monaco ... tg24.sky.it