Durante una trasmissione in diretta, un ospite ha perso il controllo, scatenando una lite. La discussione è stata innescata da un dettaglio riguardante Sempio, che ha portato a uno scontro verbale tra i partecipanti. La trasmissione si è interrotta bruscamente, mentre i presenti si sono scambiati accuse e insulti. La registrazione dell’episodio mostra chiaramente il momento di tensione e il successivo tentativo di calmare gli animi. È stato depositato un dossier con screenshot dell’accaduto.

"Abbiamo predisposto ai fini del deposito una breve memoria con allegati gli screenshot delle pubblicazioni, dei forum, dei video, dei vari podcast o trasmissioni o dibattiti sui social forum da cui Andrea ha attinto per quei soliloqui oppure quei dialoghi che non presentavano dunque nulla di inedito". Lo ha detto questa sera l'avvocato Liborio Cataliotti, che fa parte con Angela Taccia del collegio difensivo di Andrea Sempio, unico indagato nella nuova tranche di indagine sull'omicidio di Chiara Poggi aperto dalla Procura della Repubblica di Pavia. Cataliotti ha confermato anche che stanno per essere presentate le consulenze difensive di. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - "Che fa ride?!": la Taccia perde il controllo in diretta, il dettaglio su Sempio scatena la lite

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