Il caso dell’omicidio di Chiara Poggi torna a essere al centro dell’attenzione mediatica, dopo la pubblicazione di nuovi dettagli. Tra le informazioni emerse, un elemento chiamato “Sempio” potrebbe avere un ruolo rilevante nelle indagini. La vicenda aveva già suscitato molte discussioni e ora l’attenzione si concentra su questo particolare, che potrebbe influenzare le successive fasi processuali.

Il caso dell’omicidio di Chiara Poggi torna al centro dell’attenzione mediatica con nuovi dettagli destinati a far discutere. Nella puntata speciale di Ore 14 Sera andata in onda venerdì 8 maggio, Milo Infante ha analizzato la Discovery dell’inchiesta che oggi vede Andrea Sempio come unico indagato per il delitto di Garlasco. Un fascicolo enorme, oltre 300 pagine di informativa firmata dai carabinieri del Nucleo Investigativo di Milano, che secondo gli investigatori ridisegnerebbe completamente la dinamica dell’omicidio. Al centro dell’indagine non ci sono soltanto le nuove consulenze tecniche sul DNA e sull’autopsia, ma anche intercettazioni, presunti comportamenti sospetti e dettagli mai approfonditi in passato.🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - “Fa paura”: Sempio, il nuovo dettaglio che può incastrarlo

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