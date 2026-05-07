Garlasco Nuzzi esplode in diretta su Sempio | È da Tso! Il dettaglio che nessuno ha notato

Durante una trasmissione televisiva dedicata all’indagine sul delitto di Garlasco, un ospite ha esclamato in diretta che l’interessato “è da Tso”, riferendosi a Andrea Sempio. La discussione ha suscitato sorpresa tra i presenti, mentre il dettaglio non era stato evidenziato in precedenza. Nel corso delle ultime settimane, l’attenzione sulla posizione di Sempio si è intensificata, diventando un punto focale delle notizie legate al caso.

Nel nuovo sviluppo dell’inchiesta sul delitto di Garlasco, la posizione di Andrea Sempio torna al centro dell’attenzione giudiziaria e mediatica. L’indagato, coinvolto nella recente attività investigativa condotta dai carabinieri del Nucleo Omicidi di Milano, si trova ora a fare i conti con elementi intercettivi che, secondo gli inquirenti, assumerebbero un peso significativo nel quadro complessivo delle indagini. Le nuove acquisizioni, in particolare, si concentrano su una conversazione registrata all’interno di un’autovettura, considerata dagli investigatori potenzialmente rilevante per la ricostruzione dei fatti legati alla morte di Chiara Poggi.🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Garlasco, Nuzzi esplode in diretta su Sempio: “È da Tso!”. Il dettaglio che nessuno ha notato Notizie correlate Giornalista Maria Fiore e il tema su Garlasco assegnato a Sempio al corso, il dettaglio che la "colpì molto"Nel tema scritto su Garlasco, Andrea Sempio non citò né l’amicizia con il fratello di Chiara Poggi né di aver frequentato la villetta di via Pascoli. Garlasco, annuncio bomba: il nuovo dettaglio che “incastra” SempioLe indagini sul delitto di Garlasco entrano in una fase decisiva, con nuovi elementi che potrebbero incidere in modo significativo sul futuro del... Altri aggiornamenti Temi più discussi: 4 di Sera, esplode il caso Garlasco: l'intercettazione inedita di Sempio divide il pubblico; Angelina Jolie attacca Brad Pitt: Andato completamente fuori dai limiti | Esplode la bufera; Cinzia Paolini e Marco, esplode la polemica a Uomini e Donne | Spunta l'ex di lui; CAOS FORZA ITALIA | L’esplosione del partito prepara una nuova galassia neocentrista. 4 di Sera, esplode il caso Garlasco: l'intercettazione inedita di Sempio divide il pubblicoUn soliloquio registrato da una cimice, e il caso Garlasco torna a scuotere l'Italia. Nella puntata odierna di 4 di Sera su Rete 4, Paolo Del ... iltempo.it Garlasco, Nuzzi: Sempio si avvarrà della facoltà di non rispondere | Cataliotti: Lo si vuole mostrizzareGarlasco, Andrea Sempio si avvarrà della facoltà di non rispondere secondo Nuzzi. L'avvocato Cataliotti lo difende dalla mostrizzazione mediatica ... ilsussidiario.net Caso Garlasco La criminologa Roberta Bruzzone parla in diretta a Fanpage: "L'audio di Sempio avrebbe già perso potenza" - facebook.com facebook Garlasco, Sempio intercettato: per gli inquirenti non poteva sapere che "i video di Chiara e Alberto sono dentro la penna" #delittodigarlasco x.com