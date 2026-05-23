Chalance impegnarsi è tornato di tendenza | le persone vogliono relazioni autentiche basta tecniche tossiche

Le persone stanno riscoprendo l’importanza di relazioni autentiche e sincere, abbandonando tecniche di distacco e assenza di certezze che, in passato, sono state consigliate. Questo cambiamento si traduce in un desiderio di connessioni più genuine e sane, in risposta a un senso di solitudine crescente.

Ci hanno detto di non dare certezze, essere distaccati: ma tutto questo ci ha reso più soli. Ora stiamo riscoprendo il valore di conoscenze autentiche e sane. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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