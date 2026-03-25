L'attrice ha dichiarato che nelle relazioni tossiche le parole possono essere dannose quanto la violenza fisica, sottolineando di essere stata coinvolta in situazioni del genere. Ha aggiunto che, di fronte a personalità narcisistiche, patologiche o aggressive, non sono necessari atti violenti fisici: anche le parole possono avere effetti devastanti. La sua riflessione si inserisce nel contesto della promozione del film in cui interpreta un ruolo.

L’amore non è mai semplice: «Siamo così bisognosi di essere amati, abbiamo fragilità così grandi che ci sembra impossibile che quella cosa sia tossica, pensiamo sia amore e quindi ci aggrappiamo, falliamo e soffriamo». E ricorda una frase di un suo maestro, il regista teatrale Armando Pugliese, che l’ha sempre divertita molto: «L'amore è l'incontro di due psicopatologie che si trovano, ciascuna delle quali ha bisogno di soddisfare se stessa». «Abbiamo necessità, bisogni, siamo attratti da chi in quel momento pensiamo ci possa dare esattamente quello di cui abbiamo bisogno, anche se quello che di cui abbiamo bisogno è sbagliato. Questo poi lo scopriamo dopo. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Elena Sofia Ricci: «Nelle relazioni tossiche anche le parole possono uccidere. Io ci sono caduta, voi dovete scappare»

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