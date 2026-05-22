Fabregas contro Zanetti | Non lavora né per il Como né per il Real Una cosa la so | Nico Paz non giocherà nell’Inter

Da ilfattoquotidiano.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un confronto tra due figure del calcio ha attirato l'attenzione negli ultimi giorni. Uno dei protagonisti ha dichiarato che Zanetti non lavora né per il Real Madrid né per il Como e ha aggiunto che Nico Paz non giocherà nell’Inter. La conversazione è stata caratterizzata da affermazioni dirette e senza mezzi termini, senza ulteriori approfondimenti sui motivi di queste affermazioni o sui dettagli delle posizioni dei soggetti coinvolti. La vicenda si inserisce nel quadro delle recenti tensioni tra le parti coinvolte.

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“Io so che Zanetti non lavora per il Real Madrid e il Como, allora bisogna portare rispetto. Dico una cosa: Nico Paz non giocherà nell’Inter “. È un Cesc Fabregas duro quello ascoltato nell’ultima conferenza stampa dell’anno, alla vigilia della sfida contro la Cremonese, decisiva per un’eventuale qualificazione in Champions League della formazione comasca. Zanetti aveva dichiarato: “Da quello che so tornerà al Real Madrid, ma non si smette mai di sperare di vederlo con la maglia dell’Inter “, strizzando l’occhio al talento argentino. Frasi che evidentemente non sono piaciute a Cesc Fabregas, che in conferenza stampa ha usato toni molto duri nei confronti del vicepresidente dell’Inter: “Mi dispiace. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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