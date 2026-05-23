È iniziata la terza edizione del Festival del Libro a Ceppaloni, con i saluti istituzionali del sindaco. Durante l’evento, sono intervenuti Veltroni e Mari, che hanno discusso sull’importanza della verità nell’epoca dei social media. La manifestazione proseguirà con incontri e presentazioni di libri.

Tempo di lettura: 4 minuti Dopo i saluti istituzionali del sindaco Claudio Cataudo, ha preso il via la terza edizione del Festival del Libro di Ceppaloni. Tra i protagonisti della giornata il giornalista Giovanni Mari e Walter Veltroni, che hanno guidato il pubblico attraverso temi centrali del nostro tempo: libertà di stampa, crisi del pensiero critico, social network, disagio giovanile, educazione, memoria storica e bisogno di ascolto. Nel suo intervento, Giovanni Mari ha soffermato la sua attenzione sulla libertà di espressione, partendo dalla storia italiana e dal progressivo smantellamento della stampa durante il fascismo. Ricordando il... 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Ceppaloni apre il Festival del Libro: Veltroni e Mari rilanciano il valore della verità nell’era dei social

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