Ceppaloni si accende | Veltroni e grandi autori al festival FeLiCe

A Ceppaloni, dal 22 al 24 maggio, si svolge il festival FeLiCe, dedicato alla promozione della partecipazione sociale attraverso la letteratura. Tra gli ospiti previsti ci sono Walter Veltroni e altri autori di rilievo. L’evento si svolge nel beneventano e si concentrerà su incontri e presentazioni con figure di spicco nel panorama culturale italiano. La manifestazione coinvolge letture, dibattiti e momenti dedicati alla scrittura.

? Cosa sapere Walter Veltroni e grandi autori a Ceppaloni dal 22 al 24 maggio.. Il festival FeLiCe promuove la partecipazione sociale attraverso la letteratura nel beneventano.. Dal 22 al 24 maggio, il borgo di Ceppaloni ospiterà la terza edizione di FeLiCe, il Festival del Libro che trasforma le strade del comune beneventano in un palcoscenico per il dialogo tra autori e lettori. La rassegna, che punta a consolidare la lettura come motore di partecipazione sociale, è promossa dal Comune attraverso l’Assessorato alla Cultura diretto dall’avvocatessa Stefania Pepicelli. Il programma si snoda attraverso tre giornate intense, pensate per offrire spunti di riflessione con protagonisti della cultura contemporanea e momenti di convivialità legati alle tradizioni locali.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ceppaloni si accende: Veltroni e grandi autori al festival FeLiCe Notizie correlate Pistoia si tinge di giallo: mistero e grandi autori al festivalPistoia si prepara ad accogliere la sedicesima edizione del festival dedicato al genere poliziesco, un appuntamento che dal 17 al 20 aprile prossimo... Fiorano si accende: 150 cortometraggi e grandi star al festivalFiorano Modenese si prepara a diventare il fulcro internazionale del cortometraggio con l’undicesima edizione di Ennesimo Film Festival, che si terrà...