Ceppaloni il festival FeLiCe torna al castello con Walter Veltroni
A Ceppaloni, il festival Fe.Li.Ce. torna al castello con un evento dedicato alla lettura e all’informazione. Tra gli ospiti previsti c’è Walter Veltroni, che parteciperà a un incontro sul ruolo della lettura nel distinguere il vero dal falso. Durante la manifestazione si terrà anche un percorso formativo rivolto alle nuove generazioni del territorio, con figure incaricate di guidare il percorso di crescita culturale. La manifestazione si svolgerà presso la location storica del castello locale.
? Punti chiave Come può la lettura aiutarci a distinguere il vero dal falso?. Chi guiderà il percorso formativo per le nuove generazioni del territorio?. Quali attività seguiranno il festival per mantenere viva la cultura locale?. Come verrà trasformato il castello medievale in una cittadella della lettura?.? In Breve Programma dal 22 al 24 maggio presso il Castello Medievale di Ceppaloni. Direzione artistica affidata allo scrittore Daniele Aristarco con coinvolgimento di cento docenti. Obiettivo creare polo giovanile ispirato al modello di Giffoni con supporto di Ornella. Mascotte del festival disegnata dall'illustratrice nazionale Erika Di Piero. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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