Centro estivo comunale | riparte il servizio tra sport e uscite didattiche

Notizia in breve

Il Centro Estivo Comunale di Francavilla Fontana riparte per l’estate 2026. Il servizio, rivolto ai minori residenti, prevede attività sportive e uscite didattiche. È finalizzato a favorire socializzazione, crescita e inclusione durante la pausa scolastica. La struttura sarà operativa con tutte le attività programmate dall’amministrazione comunale. Il servizio si svolgerà nel rispetto delle normative vigenti e sarà accessibile ai ragazzi iscritti. La riapertura è stata comunicata ufficialmente dall’amministrazione locale.