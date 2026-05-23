Centro estivo comunale | riparte il servizio tra sport e uscite didattiche
Il Centro Estivo Comunale di Francavilla Fontana riparte per l’estate 2026. Il servizio, rivolto ai minori residenti, prevede attività sportive e uscite didattiche. È finalizzato a favorire socializzazione, crescita e inclusione durante la pausa scolastica. La struttura sarà operativa con tutte le attività programmate dall’amministrazione comunale. Il servizio si svolgerà nel rispetto delle normative vigenti e sarà accessibile ai ragazzi iscritti. La riapertura è stata comunicata ufficialmente dall’amministrazione locale.
FRANCAVILLA FONTANA - L'Amministrazione Comunale di Francavilla Fontana comunica la ripartenza del Centro Estivo Comunale per l'estate 2026, un servizio educativo e ricreativo rivolto ai minori residenti, finalizzato a favorire socializzazione, crescita e inclusione durante la pausa scolastica. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
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