Centro estivo comunale | riparte il servizio tra sport e uscite didattiche

Da brindisireport.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Centro Estivo Comunale di Francavilla Fontana riparte per l’estate 2026. Il servizio, rivolto ai minori residenti, prevede attività sportive e uscite didattiche. È finalizzato a favorire socializzazione, crescita e inclusione durante la pausa scolastica. La struttura sarà operativa con tutte le attività programmate dall’amministrazione comunale. Il servizio si svolgerà nel rispetto delle normative vigenti e sarà accessibile ai ragazzi iscritti. La riapertura è stata comunicata ufficialmente dall’amministrazione locale.

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FRANCAVILLA FONTANA - L'Amministrazione Comunale di Francavilla Fontana comunica la ripartenza del Centro Estivo Comunale per l'estate 2026, un servizio educativo e ricreativo rivolto ai minori residenti, finalizzato a favorire socializzazione, crescita e inclusione durante la pausa scolastica. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

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