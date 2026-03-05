Sciacca | minacce ai presidi bloccano uscite didattiche sul referendum

A Sciacca, un genitore ha segnalato alle autorità scolastiche e ministeriali che le uscite didattiche programmate in vista del referendum sulla giustizia sono state bloccate. La decisione riguarda le attività scolastiche previste prima della consultazione elettorale e si basa su minacce rivolte ai presidi. La situazione ha causato disagi nelle scuole della zona.

Un genitore di Sciacca ha inviato una segnalazione formale alle autorità scolastiche e ministeriali, denunciando un blocco delle uscite didattiche in vista del referendum sulla giustizia previsto per la fine del mese. La lettera, indirizzata al Ministero dell'Istruzione e del Merito e all'Ufficio scolastico regionale, evidenzia come minacce di sanzioni ai dirigenti abbiano paralizzato l'organizzazione di incontri informativi nelle scuole locali. La situazione si è sviluppata intorno a un incontro di approfondimento programmato presso il teatro cittadino, pensato per garantire il contraddittorio tra posizioni favorevoli e contrarie alla riforma della giustizia. 🔗 Leggi su Ameve.eu Riforma delle uscite didattiche: dubbi sulla chiarezza delle nuove disposizioni per operatori e scuoleDal 1° settembre 2026 entrano in vigore nuove regole per l’organizzazione delle gite scolastiche in Italia, con un cambiamento significativo nei... Bagnoli, i comitati bloccano i camion dei lavori per l’America’s Cup: presidi in strada con gli striscioniProtesta dei comitati a Bagnoli per chiedere trasparenza sui lavori per l'America's Cup: bloccati i camion.