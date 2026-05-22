Collegamenti per l’Isola di San Pietro dal 1° giugno riparte il servizio estivo di Kyma Mobilità

Dal 1° giugno riprenderà il servizio stagionale di collegamento marittimo con l’Isola di San Pietro, gestito da Kyma Mobilità. Per tutta la stagione estiva saranno in funzione le motonavi “Adria” e “Clodia”, che garantiranno i collegamenti tra il continente e l’isola. La ripresa del servizio è stata annunciata nelle ultime settimane e interesserà soprattutto i turisti e i residenti che si spostano tra i due punti. La programmazione estiva si protrarrà fino a fine stagione.

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Tarantini Time Quotidiano Ripartirà il prossimo 1° giugno il servizio stagionale di collegamento marittimo con l’Isola di San Pietro garantito da Kyma Mobilità attraverso le motonavi “Adria” e “Clodia”. Il servizio resterà attivo fino al 15 settembre 2026. I biglietti saranno acquistabili a partire da martedì 26 maggio sia online sul sito di Kyma Mobilità sia presso l’ufficio vendite di via D’Aquino 21, con possibilità di prenotazione fino a un massimo di 30 giorni anticipati. Nel costo dei biglietti di andata e ritorno e degli abbonamenti sarà incluso anche l’accesso alla spiaggia dell’isola. I titoli di viaggio saranno nominativi e validi esclusivamente per date e orari selezionati al momento dell’acquisto. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Collegamenti per l’Isola di San Pietro, dal 1° giugno riparte il servizio estivo di Kyma Mobilità ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Camper, Peppone riconfermato: il mezzogiorno estivo di Rai1 riparte da giugno senza Antonella Clerici Leggi anche: Perugia, riparte il servizio di mobilità notturna: da maggio torna "Gimo" Taranto: da giugno il collegamento marittimo con l’Isola di San Pietro Kyma mobilitàDi seguito un comunicato diffuso da Kyma mobilità: Riparte il servizio stagionale di Kyma Mobilità per il collegamento marittimo con l’Isola di San Pietro a bordo delle motonavi Adria e Clodia. Il ... noinotizie.it Se dovessi visitare lo stesso paese ogni anno per il resto della tua vita, quale sceglieresti? reddit Collegamenti per l'Isola, numeri da recordDopo lo storico traguardo raggiunto l'anno scorso con 5 milioni di passeggeri transitati all'aeroporto di Cagliari, per il 2025 i primi dati fanno immaginare un nuovo record: da gennaio a giugno sono ... rainews.it