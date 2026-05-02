Un uomo è stato arrestato a Belluno per aver violato le restrizioni imposte dal tribunale grazie ai segnali del braccialetto elettronico che indossava. Nonostante le misure cautelari già in atto, l’individuo ha continuato a molestare la vittima, violando i divieti stabiliti. Il dispositivo ha rilevato le sue presenza in aree vietate, portando così all’intervento delle forze dell’ordine.

? Cosa scoprirai Come ha fatto il braccialetto a segnalare la violazione?. Perché le misure cautelari precedenti non sono state sufficienti?. Chi ha inviato le segnalazioni tempestive alla Procura?. Quali sono le conseguenze giudiziarie per il pensionato arrestato?.? In Breve Arresto avvenuto nella serata del 30 aprile presso la stazione dei Carabinieri di Belluno.. Monitoraggio tramite braccialetto elettronico ha permesso segnalazioni immediate alla Procura di Belluno.. L'aggravamento della misura cautelare segue le linee guida del protocollo Codice Rosso.. Il procedimento penale per atti persecutori resta aperto presso il Tribunale di Belluno.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Belluno, braccialetto elettronico: arrestato stalker che violava i divieti

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Panoramica sull’argomento

Si parla di: Belluno, Codice rosso e violenza di genere. Arrestato dai carabinieri un pensionato per violazione ai divieti; Braccialetto elettronico manomesso, 34enne viola il divieto di avvicinamento ai gestori di un locale e li minaccia: arrestato.

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