Sabato sera, i vicoli di Genova si sono riempiti di una tavolata lunga un chilometro e mezzo, da piazza San Giorgio fino alla Commenda di Prè, includendo quest'anno anche il tratto tra Banchi e Campetto. La cena condivisa 2026 ha trasformato i caruggi in un'unica tavolata all'aperto, coinvolgendo residenti e visitatori in un evento di grande dimensione. La via si è animata con persone sedute lungo i tavoli, creando un percorso continuo di convivialità.

Sabato sera i vicoli di Genova si sono trasformati in un’unica, immensa tavolata a cielo aperto, da piazza San Giorgio fino alla Commenda di Prè, passando per la grande novità di quest'anno, il tratto tra Banchi e Campetto. Numeri da record, e un percorso ampliato, per la Cena Condivisa 2026, un. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

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Cena condivisa 2026, caruggi da record: una tavolata da un chilometro e mezzo da Prè a Campetto ift.tt/m2k0rfv ift.tt/H6qTWbK x.com

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