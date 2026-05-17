Un chilometro e mezzo di tavoli tra i caruggi | a Genova la maxi cena da 4mila persone è già sold out

A Genova, il centro storico si prepara a ospitare una lunga tavolata di oltre un chilometro e mezzo, con circa 4.000 persone attese per la Cena Condivisa 2026. Le prenotazioni, aperte ormai da tempo, sono state tutte esaurite, rendendo impossibile l’ingresso a chi si fosse deciso all’ultimo momento. L’evento si svolgerà nella serata di sabato 23 maggio, tra le 19:30 e le 22, coinvolgendo numerosi ristoranti e spazi pubblici del quartiere.

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