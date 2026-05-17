Un chilometro e mezzo di tavoli tra i caruggi | a Genova la maxi cena da 4mila persone è già sold out
A Genova, il centro storico si prepara a ospitare una lunga tavolata di oltre un chilometro e mezzo, con circa 4.000 persone attese per la Cena Condivisa 2026. Le prenotazioni, aperte ormai da tempo, sono state tutte esaurite, rendendo impossibile l’ingresso a chi si fosse deciso all’ultimo momento. L’evento si svolgerà nella serata di sabato 23 maggio, tra le 19:30 e le 22, coinvolgendo numerosi ristoranti e spazi pubblici del quartiere.
Chi si voleva ridursi all'ultimo minuto, quest'anno rimarrà a bocca asciutta. O meglio, senza sedia. Le prenotazioni per la Cena Condivisa 2026, il maxi-evento che sabato 23 maggio (dalle 19:30 alle 22) trasformerà il centro storico di Genova in una lunghissima tavolata colorata, sono. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
5 cose da fare a Genova sotto i 2€
Sullo stesso argomento
Leggi anche: Pasqua blindata a Genova: scatta il piano sicurezza tra caruggi, zone nevralgiche e luoghi di culto
Genova, i forti di mezzo: Diamante, Due Fratelli, Puin… e cena all’Osteria delle BaraccheStoria, panorami e sapori liguri: la ricetta perfetta per una giornata indimenticabile.
Il Secolo XIX. . Renzo Corazza è stato senza dubbio il primo a partire per arrivare all’Adunata degli Alpini di Genova: il primo di aprile si è messo in viaggio da Pordenone, in Friuli Venezia Giulia, lungo un percorso di 854 chilometri che ha percorso in 37 giorni - Facebook facebook
Tir in fiamme in galleria sull'A26, cinque chilometri di coda(ANSA) - GENOVA, 14 MAG - Alle ore 18:30 circa, sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Ovada e Masone verso Genova, a causa di un mezzo pesante ... msn.com
Maxitamponamento in A10, coinvolte otto auto e un mezzo pesanteTamponamento tra otto auto e un mezzo pesante sull'A10 Genova-Savona tra i caselli di Genova Aeroporto e Genova Pegli verso il Ponente. Sul posto il personale di Autostrade per l'Italia, Polstrada e i ... ansa.it