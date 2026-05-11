Nuove nomine pastorali nell' arcidiocesi di Chieti-Vasto | l' annuncio di monsignor Forte nel giorno del Santo patrono
Nell’arcidiocesi di Chieti-Vasto sono state comunicate nuove nomine pastorali da parte di monsignor Bruno Forte, nel giorno dedicato a San Giustino. La giornata segna un momento di cambiamenti ufficiali all’interno della diocesi, con decisioni che coinvolgono diverse figure responsabili delle attività religiose e delle comunità parrocchiali. La notizia è stata resa nota attraverso un annuncio pubblico, senza ulteriori dettagli sui ruoli o le persone coinvolte.
Le nuove nomine pastorali nell'arcidiocesi di Chieti-Vasto sono state annunciate da monsignor Bruno Forte, nel giorno di San Giustino.Entreranno in vigore dal 1° luglio 2026.Don Vincenzo D’Alleva, sacerdote novello di Chieti, è stato nominato dal vescovo Forte parroco della Parrocchia di Santa.🔗 Leggi su Chietitoday.it
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