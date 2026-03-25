Papa Leone | Vescovi sono al servizio del popolo di Dio Nuovo appello per la pace

Durante l'udienza generale di mercoledì, il Papa ha sottolineato che i vescovi rappresentano una guida al servizio del popolo di Dio e sono custodi del patrimonio della fede. Ha anche rivolto un nuovo appello per la pace, invitando alla solidarietà e alla speranza. La discussione si è concentrata sulla natura gerarchica della Chiesa e sul ruolo dei vescovi nel mantenere l’unità tra i fedeli.

Udienza generale del mercoledì, Papa Leone ha parlato della forma gerarchica della Chiesa: “I vescovi sono al servizio del popolo di Dio, custodi del tesoro della fede”. Ma non è mancato un richiamo alla pace. Dal Pontefice l’invito a lavorare insieme per il bene comune. Servizio di Rita Salerno RETE BLU S.p.a - Sede Legale Roma (RM) Via Aurelia 796 – CAP 00165 Roma Capitale sociale Euro 6.980.000,00 i.v C.F. e Numero d’iscrizione del Registro delle Imprese di ROMA 03922811009 . 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Papa Leone: “Vescovi sono al servizio del popolo di Dio”. Nuovo appello per la pace Articoli correlati Papa Leone, nuovo appello per la pace. “Sono vicino a popolo libanese”Dal Vaticano Papa Leone XIV ha rinnovato il suo appello per la pace in Medio Oriente. La monzese suor Simona Brambilla scelta da Papa Leone XIV per decidere e nominare i vescovi. “Dio? È anche donna e madre”Monza, 14 febbraio 2026 – Una suora lombarda, per la prima volta nella storia della Chie sa di Roma, entra nel Dicastero dei Vescovi, organo che... Papa Leone: Vescovi sono al servizio del popolo di Dio. Nuovo appello per la pace Aggiornamenti e notizie su Papa Leone Temi più discussi: Papa Leone XIV convoca i vescovi del mondo per un summit sulla famiglia; Amoris laetitia, il Papa convoca i vescovi del mondo per un summit sulla famiglia; Guerra in Iran, la strategia di Papa Leone per frenare Trump: agire in parallelo con i vescovi Usa destinati in prima linea; Prima di diventare vescovo, papa Leone aveva trascorso una veglia notturna con questo santo. Il Papa: Misericordia per i preti colpevoli di abusiAbusi e messa tradizionale. Sono le due questioni, causa di ferite interne alla Chiesa, al centro dell'assemblea dei vescovi francesi. Su questi temi interviene il Papa con un messaggio. Sugli abusi ... ansa.it Leone XIV: I vescovi sono al servizio del popolo di DioIl Santo Padre ha richiamato l’origine divina del ministero ecclesiale, fondato sugli Apostoli e orientato al bene di tutto il Popolo di Dio ... interris.it Il padovano mons. Renzo Pegoraro nuovo arcivescovo di Gabi L'annuncio è arrivato in contemporanea dal Vaticano e dalla Diocesi di Padova: Renzo Pegoraro, già presidente della Pontificia Accademia per la Vita, è stato scelto da Papa Leone XIV come nuo - facebook.com facebook #TG2000 - Papa Leone nel Principato di Monaco. Arcivescovo: tante povertà nascoste #24marzo #TV2000 #PapaLeoneXIV #PopeLeoXIV #PapaLeonXIV #ViaggioApostolico x.com