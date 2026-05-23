Ceccano Progresso Fabraterno inaugura la nuova sede di Via Magenta Francesco Pio Pizzuti Presidente
A Ceccano, l’associazione Progresso Fabraterno ha inaugurato la sua nuova sede in Via Magenta. La cerimonia ha visto una partecipazione significativa di cittadini e rappresentanti locali. Durante l’evento, è stato presente il presidente dell’associazione. La giornata si è svolta tra momenti di festa e interventi pubblici, senza ulteriori dettagli sui contenuti o sui partecipanti.
È stata una giornata all'insegna delle emozioni e di un'ampia partecipazione cittadina quella che ha fatto da cornice all'inaugurazione della nuova sede dell'associazione Progresso Fabraterno, situata in Via Magenta a Ceccano. Il taglio del nastro ha rappresentato non solo l'apertura di un nuovo. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
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