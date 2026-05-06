Le aziende in Brianza cercano talenti con Ral anche da 50mila euro ma non li trovano | i settori dove è più facile farsi assumere

In Brianza, il mercato del lavoro mostra tassi di disoccupazione molto bassi, pari al 2,7%, uno dei più bassi in Europa. Le aziende della zona sono alla ricerca di talenti con salari annui lordi fino a 50 mila euro, ma trovano difficoltà a reperirli. Alcuni settori risultano più aperti alle assunzioni rispetto ad altri, anche grazie alla domanda di professionisti qualificati. La situazione riflette un mercato del lavoro particolarmente attivo e competitivo nella regione.

La Brianza è la terra delle opportunità professionali. In un quadro nazionale che nell’ultimo biennio si è consolidato intorno al 6-7% di disoccupazione, qui siamo al 2,7%, uno dei tassi più bassi d’Europa. Le potenzialità sono enormi, certo, ma non è tutto rose e fiori: paradossalmente, il vero.🔗 Leggi su Monzatoday.it

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