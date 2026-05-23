C’è chi crede di poter offendere impunemente l’intelligenza altrui
Un modo di dire di due parole viene spesso usato per evidenziare situazioni complicate. Si tratta di un’espressione che, in modo diretto, riassume concetti o comportamenti spesso problematici. La frase viene impiegata per sottolineare, in modo semplice, episodi o atteggiamenti che possono risultare offensivi o provocatori. La sua diffusione risale a tempo e viene utilizzata in diversi contesti per fare chiarezza su situazioni che, altrimenti, rischierebbero di essere interpretate in modo ambiguo.
Esiste da tempo un modo di dire che, in sole due parole, fa mettere a fuoco una situazione il più delle volte complessa. “Al lupo, al lupo”, questo o uno simile è il messaggio che si sente ripetere spesso, anche se quell’ animale – immaginario – è molto lontano da dove se ne avvisa, concitatamente, la sgradita presenza. Quella volta che la belva dovesse trovarsi realmente prossima al luogo dove è urlata la sua presenza, nessuna delle potenziali prede prenderà sul serio quell’ annuncio. La forma di comunicazione appena indicata ottiene gli stessi effetti anche se riferita a altre e altrettanto pericolose situazioni, anche inerenti a argomenti particolarmente sensibili, tra essi le guerre in corso. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
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