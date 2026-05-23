C’è chi crede di poter offendere impunemente l’intelligenza altrui

Esiste da tempo un modo di dire che, in sole due parole, fa mettere a fuoco una situazione il più delle volte complessa. “Al lupo, al lupo”, questo o uno simile è il messaggio che si sente ripetere spesso, anche se quell’ animale – immaginario – è molto lontano da dove se ne avvisa, concitatamente, la sgradita presenza. Quella volta che la belva dovesse trovarsi realmente prossima al luogo dove è urlata la sua presenza, nessuna delle potenziali prede prenderà sul serio quell’ annuncio. La forma di comunicazione appena indicata ottiene gli stessi effetti anche se riferita a altre e altrettanto pericolose situazioni, anche inerenti a argomenti particolarmente sensibili, tra essi le guerre in corso. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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