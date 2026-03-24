Ravenna indagato per vilipendio dopo aver recensito le messe | Non volevo offendere le credenze altrui

Un 31enne di Ravenna, Taylor Ragazzini, studente di Antropologia, è indagato per offese a una confessione religiosa mediante vilipendio di persone e di cose (articoli 403 e 404 del codice penale), dopo aver pubblicato sul suo profilo TikTok "Taylorismo" alcuni video nei quali recensiva messe talvolta a mo' di telecronaca sportiva: dall'"outfit del prete" allo "scricchiolamento delle panche" fino alla "location". Sei i video nel mirino, poi rimossi, postati tra dicembre e gennaio e girati in chiese della città romagnola. Non è chiaro chi abbia segnalato il 31enne, difeso dall'avvocato Giovanna La Mela, agli inquirenti (per il tipo di reato si prosegue poi d'ufficio). 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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