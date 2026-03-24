A Ravenna, un giovane di 31 anni, studente di Antropologia, è stato iscritto nel registro degli indagati con l’accusa di vilipendio dopo aver pubblicato alcune recensioni sulle messe. L’uomo ha affermato di non aver mai avuto l’intenzione di offendere le credenze religiose, spiegando che il suo obiettivo era semplicemente ironizzare su stereotipi o sulla percezione esterna della religione.

Un 31enne di Ravenna, Taylor Ragazzini, studente di Antropologia, è indagato per offese a una confessione religiosa mediante vilipendio di persone e di cose (articoli 403 e 404 del codice penale), dopo aver pubblicato sul suo profilo TikTok "Taylorismo" alcuni video nei quali recensiva messe talvolta a mo' di telecronaca sportiva: dall'"outfit del prete" allo "scricchiolamento delle panche" fino alla "location". Sei i video nel mirino, poi rimossi, postati tra dicembre e gennaio e girati in chiese della città romagnola. Non è chiaro chi abbia segnalato il 31enne, difeso dall'avvocato Giovanna La Mela, agli inquirenti (per il tipo di reato si prosegue poi d'ufficio). 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Ravenna, Taylor Ragazzini indagato per vilipendio dopo aver recensito le messe: "Non volevo offendere le credenze altrui"

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Una raccolta di contenuti su Taylor Ragazzini

Temi più discussi: Chi è Taylor Ragazzini, il tiktoker nei guai per le recensioni delle messe: denunciato per vilipendio; Recensioni ironiche delle messe: tiktoker ravennate accusato di vilipendio per i suoi video; Tiktoker fa recensioni ironiche delle messe e le pubblica sui social: Taylor Ragazzini indagato per offese mediante vilipendio. La risposta: Andiamo a recensire la mia denuncia; Faceva recensioni delle messe su TikTok: indagato - I video.

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La storia di Taylor Ragazzini diventato noto per alcuni video, poi rimossi, e per un fascicolo aperto in seguito a una segnalazione. “Uno ha raggiunto 350mila visualizzazioni. Non voglio che passi il messaggio che giudico i fedeli” - facebook.com facebook

Taylor Ragazzini, tiktoker 31enne di Ravenna, è stato indagato per offese a una confessione religiosa mediante vilipendio di persone e di cose (articoli 403 e 404 del codice penale) per video nei quali recensisce messe in maniera ironica, talvolta dissacratori x.com