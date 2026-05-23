CBRE punta sul Triveneto | nuova sede a Padova per il real estate
CBRE apre una nuova sede a Padova nel settore del real estate, rafforzando la presenza nel Triveneto. I grandi fondi internazionali stanno spostando capitali verso questa regione. La decisione potrebbe influenzare il mercato dello student housing, che vede un aumento di domanda in zona. La sede padovana sarà operativa a partire dal prossimo trimestre. La mossa mira a consolidare le attività di investimento e sviluppo immobiliare nell’area.
? Punti chiave Perché i grandi fondi internazionali stanno spostando capitali verso il Triveneto?. Come influirà la nuova sede padovana sul mercato dello student housing?. Quali settori traineranno i futuri investimenti immobiliari nella provincia di Padova?. Chi beneficerà concretamente del boom logistico e alberghiero della macroregione?.? In Breve Investimenti Triveneto superati 7,5 miliardi di euro nell'ultimo decennio.. Settore alberghiero ospita il 21% degli hotel a cinque stelle italiani.. Previsti 6mila nuovi posti letto per studenti entro l'anno 2029.. Crescita investimenti immobiliari del 40% negli ultimi cinque anni.. CBRE apre la nuova sede a Padova nella Net Tower di Piazza Aldo Moro per presidiare il mercato immobiliare del Triveneto. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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