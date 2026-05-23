CBRE punta sul Triveneto | nuova sede a Padova per il real estate

Notizia in breve

CBRE apre una nuova sede a Padova nel settore del real estate, rafforzando la presenza nel Triveneto. I grandi fondi internazionali stanno spostando capitali verso questa regione. La decisione potrebbe influenzare il mercato dello student housing, che vede un aumento di domanda in zona. La sede padovana sarà operativa a partire dal prossimo trimestre. La mossa mira a consolidare le attività di investimento e sviluppo immobiliare nell’area.