Finest punta sul nearshoring | 20 milioni per l’export del Triveneto

Finest ha approvato il bilancio 2025, destinando 20 milioni di euro all’export nel Triveneto. L’azienda prevede investimenti in Bosnia Erzegovina e Tunisia, con l’obiettivo di rafforzare il modello nearshoring. La scelta di destinare risorse a queste aree mira a sostenere lo sviluppo commerciale e a favorire la produzione in prossimità dei mercati di riferimento. Le decisioni sono state rese note attraverso comunicati ufficiali.

? Cosa sapere Finest approva bilancio 2025 con 20 milioni di euro per l'export del Triveneto.. Investimenti verso Bosnia ed Erzegovina e Tunisia per favorire il modello nearshoring.. L’assemblea dei soci di Finest spa ha approvato oggi il bilancio d’esercizio 2025, confermando un anno caratterizzato da investimenti per 20 milioni di euro a supporto dell’internazionalizzazione delle imprese del Triveneto. Sotto la nuova guida del consiglio d’amministrazione presieduto da Luca Di Benedetto, la società finanziaria ha mostrato una continuità operativa che si riflette in volumi stabili rispetto agli anni passati. Il bilancio chiuso al 31 dicembre 2025 evidenzia un utile di 121mila euro e un portafoglio netto complessivo che raggiunge i 95,08 milioni di euro, con il coinvolgimento di circa sessanta aziende partner.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Finest punta sul nearshoring: 20 milioni per l’export del Triveneto Notizie correlate Datacol punta alla Spagna: 2 milioni da Finest per rafforzare la rete distributiva e il fatturato.Finest, la finanziaria del Nordest, sostiene con un investimento complessivo di 2 milioni di euro il piano di espansione in Spagna del Gruppo... Perché Japigia punta sul green e a San Marcello restano le buche? Gli effetti dei 20 milioni del Pirp sulle periferie di BariIl lungo viaggio della rigenerazione urbana è iniziato, circa venti anni fa, con l'avvio del 'Programma Integrato di Riqualificazione delle...