Il Triveneto sempre più territorio cruciale nell' ambito del Commercial Real Estate | CBRE inaugura la sede di Padova

CBRE, azienda leader nel settore immobiliare commerciale, ha aperto una nuova sede a Padova per rafforzare la presenza nel Triveneto. La scelta si inserisce nella strategia di espansione della società sul territorio italiano. La sede sarà dedicata a fornire servizi di consulenza e intermediazione nel settore immobiliare commerciale. La decisione di localizzare l'ufficio nel capoluogo della regione si combina con l’attenzione crescente verso il mercato locale, considerato sempre più rilevante nel panorama nazionale.

CBRE, leader globale nei servizi e nella consulenza nel commercial real estate, consolida il proprio posizionamento strategico in Italia con l’apertura di una nuova sede a Padova, destinata a presidiare il mercato del Triveneto.La nuova sede, inaugurata all’interno dell’iconica Net Tower in. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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