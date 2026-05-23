Cavallo di ritorno per l'auto rubata a Pozzuoli ma è dei Panzarottari di Afragola | Siamo guappi pure noi
Un furto di auto avvenuto a Pozzuoli è stato collegato a un'ordinanza contro i Panzarottari di Afragola. L'auto, appartenente ai Nobile, era stata rubata e poi restituita, ma il fatto ha rischiato di scatenare uno scontro tra i gruppi coinvolti. I membri dei Panzarottari hanno dichiarato di essere “guappi pure noi” in relazione al caso. La vicenda ha evidenziato tensioni tra le due organizzazioni criminali, senza che si siano verificati scontri diretti.
Nell'ordinanza contro i Panzaruttari di Afragola anche il furto di un'automobile avvenuto a Pozzuoli: l'auto era dei Nobile, sfiorato lo scontro tra i gruppi criminali. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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