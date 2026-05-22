Ho conosciuto due ragazze e ho schiattato la testa a uno nelle intercettazioni la violenza dei Panzarottari di Afragola

Dall'ordinanza contro il gruppo dei "Panzaruttari", articolazione del clan Moccia di Afragola (Napoli), emerge anche il pestaggio immotivato a un giovane che, per paura, aveva riferito in ospedale di avere avuto un incidente stradale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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