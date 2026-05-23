Ottocento nuotatori provenienti da vari paesi si sono sfidati nelle acque dell’Adriatico durante la manifestazione Oceanman Cattolica Emilia Romagna 2026. La competizione si è svolta con diverse gare aperte a tutti i livelli, attirando partecipanti di diverse età. La giornata ha visto un grande afflusso di pubblico lungo le spiagge, mentre le gare si sono svolte nelle acque della località. L’evento ha coinvolto nuotatori amatoriali e professionisti, confermando la crescita della manifestazione.

Si alza il sipario su Oceanman Cattolica Emilia Romagna 2026. Tanti partecipanti e da tutto il mondo e tante gare nelle splendide acque dell’Adriatico. Tra le più importanti, i 10 km della Oceanman ed i 5 km della Half Oceanman, sono previste per la mattina di domani. I 2 km della Sprint, i 500 metri di Oceankids, (riservati ai più giovani) e la scatenata staffetta, Oceanteams, che prendono invece vita nel pomeriggio di oggi. Molti, soprattutto i più esperti, scelgono di nuotare due gare, una il sabato e una la domenica e così il divertimento, le medaglie e i sorrisi aumentano. Nel mare della Regina nuoteranno circa 800 atleti, provenienti... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Cattolica abbraccia il popolo di Oceanman. Ottocento nuotatori sfidano l’Adriatico

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