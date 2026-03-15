' Oceanman' Cattolica si prepara ad accogliere nuotatori da tutto il mondo in Italia
A Cattolica sta per arrivare Oceanman, una delle tappe più importanti del circuito internazionale di nuoto in acque libere. L’evento, previsto per il 2026 in Emilia-Romagna, attirerà nuotatori provenienti da diversi paesi. La città si prepara ad accogliere atleti e appassionati, con l’obiettivo di ospitare questa competizione di rilievo internazionale.
La competizione si svolgerà dal 22 al 24 maggio 2026 nella città costiera di Cattolica, nella regione italiana dell’Emilia-Romagna Cresce l’attesa per Oceanman Cattolica Emilia-Romagna 2026, uno dei principali eventi del circuito internazionale di nuoto in acque libere. La competizione si svolgerà dal 22 al 24 maggio 2026 nella città costiera di Cattolica, nella regione italiana dell’Emilia-Romagna. “Organizzata per la prima volta nel 2020 - spiega una nota - la tappa italiana è rapidamente diventata una delle più popolari del circuito globale Oceanman, una serie mondiale dedicata alle competizioni di nuoto in acque libere disputate in ambienti naturali come mari, laghi e fiumi. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
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