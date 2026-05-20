Palermo-Catanzaro semifinale playoff 20 maggio 2026 ore 20 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici convocati I rosanero devono rimontare 3 gol per passare

Il match di ritorno tra Palermo e Catanzaro, valido per la semifinale dei playoff in programma il 20 maggio 2026 alle ore 20:00, vede i rosanero in una posizione difficile dopo la sconfitta dell’andata. La squadra di Inzaghi deve recuperare uno svantaggio di tre gol per accedere alla finale. Le formazioni ufficiali sono state annunciate e si attendono pronostici e analisi sui convocati. La partita si svolgerà allo stadio di casa del Palermo, con le quote che favoriscono la squadra ospite, ma la rimonta resta una sfida complessa.

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