Palermo-Catanzaro semifinale playoff 20 maggio 2026 ore 20 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici convocati I rosanero devono rimontare 3 gol per passare
Il match di ritorno tra Palermo e Catanzaro, valido per la semifinale dei playoff in programma il 20 maggio 2026 alle ore 20:00, vede i rosanero in una posizione difficile dopo la sconfitta dell’andata. La squadra di Inzaghi deve recuperare uno svantaggio di tre gol per accedere alla finale. Le formazioni ufficiali sono state annunciate e si attendono pronostici e analisi sui convocati. La partita si svolgerà allo stadio di casa del Palermo, con le quote che favoriscono la squadra ospite, ma la rimonta resta una sfida complessa.
È spalle al muro il Palermo di Inzaghi, chiamato a rimontare 3 gol di svantaggio sul Catanzaro dopo la pesante sconfitta della gara d’andata. Rosanero irriconoscibili, travolti dai calabresi durante l’arco della gara e che giocheranno in un clima surreale di aperta contestazione per un altro campionato buttato via senza riuscire mai a lottare realmente per la promozione in massima. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
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