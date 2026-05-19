Palermo-Catanzaro mercoledì 20 maggio 2026 ore 20 | 00 | formazioni quote pronostici convocati I rosanero devono rimontare 3 gol per passare
Mercoledì 20 maggio 2026 alle ore 20:00 si giocherà l'incontro tra Palermo e Catanzaro, con le formazioni ufficiali e i convocati già annunciati. I rosanero devono recuperare un passivo di tre gol, dopo la sconfitta subita nella partita d’andata. La squadra guidata da Inzaghi si trova in una posizione difficile, con la possibilità di qualificarsi che dipende da un risultato positivo. Le quote e i pronostici sono stati già pubblicati dagli analisti sportivi.
È spalle al muro il Palermo di Inzaghi, chiamato a rimontare 3 gol di svantaggio sul Catanzaro dopo la pesante sconfitta della gara d’andata. Rosanero irriconoscibili, travolti dai calabresi durante l’arco della gara e che giocheranno in un clima surreale di aperta contestazione per un altro campionato buttato via senza riuscire mai a lottare realmente per la promozione in massima. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
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