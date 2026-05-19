Palermo-Catanzaro mercoledì 20 maggio 2026 ore 20 | 00 | formazioni quote pronostici convocati I rosanero devono rimontare 3 gol per passare

Mercoledì 20 maggio 2026 alle ore 20:00 si giocherà l'incontro tra Palermo e Catanzaro, con le formazioni ufficiali e i convocati già annunciati. I rosanero devono recuperare un passivo di tre gol, dopo la sconfitta subita nella partita d’andata. La squadra guidata da Inzaghi si trova in una posizione difficile, con la possibilità di qualificarsi che dipende da un risultato positivo. Le quote e i pronostici sono stati già pubblicati dagli analisti sportivi.

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