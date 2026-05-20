Palermo-Catanzaro semifinale playoff 20 maggio 2026 ore 20 | 00 | formazioni quote pronostici convocati I rosanero devono rimontare 3 gol per passare
Il 20 maggio 2026 alle ore 20:00 si gioca la semifinale playoff tra Palermo e Catanzaro. I rosanero devono recuperare un svantaggio di tre gol in vista della gara di ritorno, dopo aver perso l’andata. Le formazioni ufficiali, le quote e i convocati sono stati annunciati, mentre gli analisti sportivi continuano a formulare pronostici sul risultato. La sfida si svolge allo stadio di casa del Palermo, che si trova ora di fronte a una vera e propria impresa per qualificarsi alla finale.
È spalle al muro il Palermo di Inzaghi, chiamato a rimontare 3 gol di svantaggio sul Catanzaro dopo la pesante sconfitta della gara d’andata. Rosanero irriconoscibili, travolti dai calabresi durante l’arco della gara e che giocheranno in un clima surreale di aperta contestazione per un altro campionato buttato via senza riuscire mai a lottare realmente per la promozione in massima. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
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Qui @Lega_B: superando in casa per 2-1 la Juve Stabia (andata 2-2) nella semifinale di ritorno dei playoff promozione il Monza è approdato in finale dove affronterà una tra Palermo e Catanzaro. #Calcioparlando #SerieB #playoff @ACMonza @palermoc x.com
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