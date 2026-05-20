Palermo-Catanzaro semifinale playoff 20 maggio 2026 ore 20 | 00 | formazioni quote pronostici convocati I rosanero devono rimontare 3 gol per passare

Il 20 maggio 2026 alle ore 20:00 si gioca la semifinale playoff tra Palermo e Catanzaro. I rosanero devono recuperare un svantaggio di tre gol in vista della gara di ritorno, dopo aver perso l’andata. Le formazioni ufficiali, le quote e i convocati sono stati annunciati, mentre gli analisti sportivi continuano a formulare pronostici sul risultato. La sfida si svolge allo stadio di casa del Palermo, che si trova ora di fronte a una vera e propria impresa per qualificarsi alla finale.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui