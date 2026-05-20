Ciclone Palermo ma il Catanzaro resiste | a Inzaghi non basta il 2-0 Aquilani si gioca la A contro il Monza

Da gazzetta.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel match tra Palermo e Catanzaro, il Ciclone Palermo si ferma sul 2-0, risultato che non basta ai rosanero per qualificarsi, considerando il vantaggio ottenuto all’andata. Pohjanpalo ha segnato nel primo tempo, mentre Rui Modesto ha messo a segno il gol decisivo nella ripresa. Nonostante l’assedio finale, la squadra ospite ha mantenuto il risultato, impedendo alla squadra di Inzaghi di passare il turno. La partita si inserisce nella sfida tra le due squadre per la promozione in Serie A.

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Apre Pohjanpalo nel primo tempo, raddoppia Rui Modesto nella ripresa, i rosanero assediano gli ospiti ma il 3-0 dell'andata resiste. E la favola dei calabresi continua. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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