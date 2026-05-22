Serie B finale playoff | Catanzaro e Monza si giocano la A in 180 minuti
La finale playoff di Serie B tra Catanzaro e Monza si avvicina, con l’obiettivo di conquistare la promozione in Serie A. La squadra calabrese ha recentemente eliminato in semifinale il Palermo, considerato favorito. La sfida si svolgerà in due partite di andata e ritorno, per un totale di 180 minuti. Entrambe le squadre cercano di ottenere il risultato necessario per salire di categoria, con l’attenzione puntata sulle prossime sfide decisive.
Catanzaro e Monza sono pronte a contendersi l’ ultimo posto valido per la promozione in Serie A. La squadra calabrese ha appena compiuto l’impresa andando a eliminare in semifinale un Palermo più favorito che mai. I brianzoli, invece, sono riusciti ad avere la meglio sulla sorpresa Juve Stabia e ora vedono il traguardo. Restano solo 180 minuti per trasformare il sogno in realtà: il Monza potrebbe tornare nella massima serie dopo appena un anno di Serie B, mentre il Catanzaro insegue una notte storica, quella del ritorno in A dopo ben 43 anni. Catanzaro, una finale per la storia. ‘Sono orgoglioso dei miei ragazzi. Ora ce la giochiamo’. Così l’allenatore del Catanzaro Alberto Aquilani nel post-partita di Palermo. 🔗 Leggi su Serieagoal.it
Serie B - Playoff, tonfo Monza e Palermo
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