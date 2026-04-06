Catania investe un agente per sfuggire all' alt | la scoperta sul 21enne

Un giovane di 21 anni è stato arrestato a Catania dopo aver investito un agente nel tentativo di evitare un controllo. Dopo l'incidente, si è allontanato a piedi tra le strade del centro, causando confusione tra passanti e forze dell’ordine. La polizia di Stato e quella locale sono intervenute sul posto e hanno fermato il ragazzo, che ora si trova in custodia. La vicenda ha attirato l’attenzione nella zona centrale della città.

È stato arrestato dalla Polizia di Stato, insieme alla Polizia Locale, il 21enne che, per sottrarsi al controllo, dopo aver investito un agente, si è dato alla fuga tra le vie del centro, seminando il caos. In particolare, un agente della Polizia Locale di Catania, in servizio a Piazza Stesicoro, notando il giovane a bordo di un motoveicolo senza il casco gli ha intimato l’alt. Invece di accostare, il ragazzo ha reagito accelerando e nel tentativo di aprirsi un varco ha travolto l'operatore, colpendolo violentemente alla gamba destra. Nonostante l’impatto, l’agente è riuscito ad annotare i numeri della targa prima che il motociclista si dileguasse tra la folla. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Catania, investe un agente per sfuggire all'alt: la scoperta sul 21enne Follia a Catania, non si ferma all'alt e quasi investe un agente: 28enne arrestatoUn arresto per fuga con messa in pericolo dell’incolumità altrui è stato effettuato nei giorni scorsi a Catania. Catania, pregiudicato 34enne investe un poliziotto per sfuggire a un controllo: arrestatoUn pregiudicato catanese di 34 anni è stato arrestato dalla Polizia di Stato dopo essersi reso protagonista di una fuga ad alta velocità nel centro... Catania, inseguimento a San Cristoforo: arrestati due giovani dopo fuga spericolata Temi più discussi: Catania, controlli dei Carabinieri per la sicurezza del cittadino: un denunciato; Investe un bambino con l'auto: i testimoni provano a fermarlo, lui scappa a tutto gas - BresciaToday; Catania, finanziati dalla Regione progetti di mobilità, infrastrutture e patrimonio urbano; Camporotondo Etneo, denunciato un uomo per maltrattamento e abbandono di animali. Catania, investe un agente per sfuggire al controllo: arrestatoLa Polizia di Stato, unitamente alla Polizia Locale, ha arrestato un 21enne catanese, il quale, per sottrarsi al controllo, dopo aver investito un agente, ha dato vita ad una fuga spericolata tra le ... catanianews.it Catania, investe vigile urbano per sfuggire a un controllo. Guidava senza patente e cascoLa polizia ha arrestato un 21enne che, per sottrarsi al controllo, dopo aver investito un agente, si è dato alla fuga tra le vie del centro. meridionews.it Il 21enne fermato a #Catania, nel tentativo di fuggire all'alt, ha colpito violentemente alla gamba destra l'agente in servizio facebook Arrestato il marito della donna accoltellata a Catania, la fuga dopo l'agguato per strada: «Lei voleva lasciarlo» x.com