A Catania, un uomo di 28 anni è stato arrestato dopo aver ignorato un segnale di stop e aver tentato di investire un agente durante una fuga. La polizia ha intercettato il veicolo e, nel tentativo di bloccare il giovane, si sono verificati attimi di tensione. L’individuo è stato fermato poco dopo, senza ulteriori incidenti.

Un arresto per fuga con messa in pericolo dell’incolumità altrui è stato effettuato nei giorni scorsi a Catania. Un uomo di 28 anni è stato fermato dalla Polizia di Stato dopo aver ignorato un posto di controllo e aver tentato di sottrarsi agli agenti, rischiando di investire un poliziotto. L’episodio si è verificato in piazza Mancini Battaglia, come previsto dal nuovo “Decreto Sicurezza” entrato in vigore il 25 febbraio. La ricostruzione dei fatti secondo la Polizia di Stato Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’intervento è scattato quando una pattuglia della squadra volanti della Questura di Catania ha intimato l’alt a un’automobile sospetta. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Follia a Catania, non si ferma all'alt e quasi investe un agente: 28enne arrestato

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« Noi amiamo la vita non perché siamo abituati alla vita, ma perché siamo abituati all’amore. C’è sempre un po’ di follia nell’amore. Ma c’è anche sempre un po’ di ragione nella follia. » Friedrich Nietzsche, “Così parlò Zarathustra” - facebook.com facebook

Ogni giorno Trump ci regala un nuovo pezzo della sua follia. Oggi le scarpe ai suoi sostenitori, numero più grande imposto incluso. E mentre il mondo torna alla legge del più forte, noi pensiamo che nulla cambierà. Che tanto c’è Sanremo, i social, la nostra vit x.com