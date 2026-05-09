Paura a Case Bruciate | appartamento in fiamme famiglia tratta in salvo

Questa mattina a Case Bruciate, un incendio ha coinvolto un appartamento, provocando l’intervento dei vigili del fuoco. Le fiamme sono state causate da un cortocircuito di un elettrodomestico. La famiglia che abitava nell’appartamento è stata messa in salvo senza conseguenze gravi. Sul posto sono intervenuti i soccorritori per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area.

Un incendio è scoppiato questa mattina in un appartamento di Case Bruciate a Perugia. Secondo le prime informazioni le fiamme sarebbero scaturite a seguito di un corto circuito di un elettrodomestico.Un denso fumo si è alzato in cielo uscendo dalle finestre dell'appartamento all'ultimo piano di.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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