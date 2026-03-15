Pedala sulla strada a picco sul mare perde l’equilibrio e scivola lungo la scogliera per diversi metri | paura per l’influencer Cecilia Sopeña Espa – VIDEO

Un’influencer spagnola, con oltre 300 mila follower su Instagram, ha condiviso un video in cui si vede mentre pedala lungo una strada stretta e a picco sul mare. Durante l’uscita, ha perso l’equilibrio e scivolato lungo la scogliera per diversi metri, suscitando preoccupazione tra i suoi seguaci. La caduta è stata ripresa e condivisa sui social.

Una spaventosa caduta per Cecilia Sopeña Espa. La content creator spagnola che condivide le sue uscite in bicicletta con oltre 300mila follower su Instagram, ha pubblicato un video mentre pedalava lungo una stretta strada a picco sul mare. Nella clip la si vede rallentare fino a fermarsi mentre il suo cane si avvicina sul sentiero stretto, prima di perdere l’equilibrio sulla bici e cadere, scivolando verso il bordo del dirupo. La spaventosa caduta. Impigliata nella bici, Cecilia si aggrappa al pendio della scogliera, scivolando per diversi metri, ma riuscendo infine a evitare di precipitare in acqua. Anche il cane accorre per sincerarsi delle sue condizioni, e lei lo rassicura dicendogli che sta bene. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Pedala sulla strada a picco sul mare, perde l’equilibrio e scivola lungo la scogliera per diversi metri: paura per l’influencer Cecilia Sopeña Espa – VIDEO Articoli correlati Leggi anche: Precipita per 20 metri dal sentiero a picco sul mare: i cespugli attutiscono l’impatto e si salva Scivola dal tetto della baita e fa un volo di diversi metriMomenti di apprensione nella serata del 31 dicembre 2025 per un uomo di 69 anni residente a Predazzo che è stato trasferito d’urgenza all’ospedale...