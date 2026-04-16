Nico Paz Inter riaffiora il grande sogno di mercato | pazza idea per l’estate! Se parte quel big…

Nico Paz, giocatore dell’Inter, torna al centro delle voci di mercato. Le indiscrezioni indicano che il club potrebbe considerare una mossa significativa durante la prossima sessione estiva di trasferimenti. Al momento, non ci sono ufficializzazioni, ma le speculazioni circolano già tra gli osservatori e gli addetti ai lavori. La trattativa, se dovesse concretizzarsi, potrebbe coinvolgere un grande nome e influenzare le strategie della squadra per la prossima stagione.

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