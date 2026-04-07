Restyling mai completato a Scafati il parco giochi è già nel degrado | la denuncia di Grimaldi e Velardo del Pd

A Scafati, il parco giochi e l’area dedicata ai cani lungo la pista ciclabile di via Fosso dei Bagni si trovano in condizioni di completo degrado, nonostante l’inaugurazione annunciata a gennaio e le foto pubblicate sui social dal sindaco. Il restyling promesso non è stato portato a termine e l’area appare ormai abbandonata, con giochi e pavimentazione antitrauma in cattivo stato. La situazione è stata denunciata da rappresentanti del Partito Democratico.

Un’inaugurazione annunciata a gennaio, foto di giostrine e pavimentazione antitrauma postate sui social dal sindaco Pasquale Aliberti, ma oggi il parco giochi e l’area sgambamento cani adiacenti la pista ciclabile di via Fosso dei Bagni versano in uno stato di totale abbandono. Erba alta, incuria e strutture ancora inaccessibili: nonostante le promesse, la situazione è peggiorata rispetto a prima dei lavori, e decine di migliaia di euro pubblici sembrano sprecati. Di fronte a questa contraddizione tra annunci e realtà, i consiglieri comunali Francesco Velardo e Michele Grimaldi hanno presentato un’interrogazione ufficiale a risposta scritta, chiedendo chiarimenti al sindaco e alla giunta sulle modalità di gestione, manutenzione e collaudo dell’area. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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