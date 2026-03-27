Via Vallicaldi | Futuro Nazionale denuncia degrado e rischi sanitari

Il comitato Agrigento-189 di Futuro Nazionale ha segnalato uno stato di degrado ambientale in via Vallicaldi, chiedendo un intervento immediato al sindaco e agli uffici responsabili. La richiesta mira a risolvere i problemi di sicurezza e rischi sanitari legati alla situazione attuale. Nessuna informazione è stata fornita circa eventuali risposte o azioni intraprese finora.

Il comitato costituente Agrigento-189 di Futuro Nazionale ha segnalato una grave situazione di degrado ambientale in via Vallicaldi, chiedendo un intervento urgente al sindaco Francesco Miccichè e agli uffici competenti. Secondo quanto riferito dal referente Manuel Gianco Samaritano, la zona è invasa da rifiuti abbandonati che generano cattivi odori e rischi igienico-sanitari. La presenza di spazzatura avrebbe attirato roditori, aggravando le condizioni di salubrità nonostante la presenza di una colonia felina. “Non possiamo permettere che cittadini e imprenditori che hanno investito nel centro storico siano lasciati soli davanti a questa vergogna – dichiara Samaritano –. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it © Agrigentonotizie.it - Via Vallicaldi: Futuro Nazionale denuncia degrado e rischi sanitari Articoli correlati Foglianise, strade provinciali in pericolo: Forza Italia denuncia degrado e rischi per automobilistiAgostino Martini, consigliere comunale di Forza Italia al Comune di Foglianise, e Antonio Lombardi, Segretario Cittadino di Forza Italia, tornano a... Ostia Antica, la denuncia di Ecoitaliasolidale: “Degrado e rischi per la sicurezza a via Capo Due Rami”“Il manto stradale gravemente dissestato, con buche profonde, avvallamenti e deformazioni che mettono quotidianamente a rischio l’incolumità di...