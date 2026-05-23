Un uomo di 25 anni è stato arrestato a Castellammare di Stabia dopo aver tentato di entrare nell’abitazione dei genitori dal balcone. Secondo le ricostruzioni, aveva minacciato con un coltello prima di cercare di forzare l’ingresso. La polizia è intervenuta e ha fermato il 25enne sul posto. La scena si è svolta in via residenziale, senza che nessuno si sia fatto male. L’arresto è stato eseguito sul luogo.

Castellammare di Stabia, tenta di entrare in casa dei genitori dal balcone dopo minacce con coltello: arrestato un 25enne. Castellammare, notte di tensione tra minacce e tentato ingresso. Una scena insolita nel cuore della notte a Castellammare di Stabia: un uomo che tenta di raggiungere un appartamento arrampicandosi su un balcone al secondo piano, mentre i Carabinieri restano appostati sotto l’edificio in attesa di intervenire. È così che si conclude una vicenda iniziata poche ore prima con una richiesta di denaro e sfociata in un’azione pericolosa. A diffondere la notizia una comunicazione del Comando Provinciale Carabinieri di Napoli. Le minacce ai genitori per ottenere denaro. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Castellammare, scala balcone dei genitori: arrestato 25enne

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Figli molestati dalla prof a Castellammare, in aula lo choc dei genitori: «La scuola era un inferno»«Solo dopo una crisi di panico più pesante delle altre, mio figlio mi ha raccontato tutto quello che accadeva quando era a scuola e quando aveva il...

Castellammare–Gragnano, blitz dei Carabinieri: arrestato 55enneCastellammare di Stabia e Gragnano, servizio di alto impatto dei Carabinieri: un arresto, denunce, droga sequestrata Castellammare e Gragnano,...

Castellammare, prova a entrare dal balcone e minaccia i genitori di morte: 'Voglio 20 euro per la droga'. Arrestato 25enneNella tarda serata il giovane avrebbe raggiunto l’abitazione dei genitori, minacciandoli di morte con un coltello da cucina. La cifra pretesa, venti euro per acquistare sostanze stupefacenti. Il ... lostrillone.tv

Prova a salire sul balcone di casa dei genitori, al secondo piano, per minacciarli con un coltelloI carabinieri di Castellammare hanno arrestato un 25enne già noto alle forze dell’ordine per tentata estorsione e maltrattamenti in famiglia. Il giovane aveva richiesto ai genitori 20 euro per ... napolitoday.it